На Донбассе боевики ранили двух украинских военных

Один боец имеет ранения средней тяжести, состояние второго — удовлетворительное.
За прошедшие сутки, 13 августа, в результате обстрелов российских наемников получили ранения двое украинских военных. На Донбассе зафиксированы два нарушения режима прекращения огня.
Об этом говорится в утренней сводке Объединенных сил.
Неподалеку Невельского оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. А в направлении Південного боевики применяли артиллерию калибра 122 мм и минометы 120-го и 82-го калибров.
В результате вражеских обстрелов двое военных получили осколочные ранения. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья одного раненого — средней тяжести, второго — удовлетворительное.
На обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь.
О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.
По состоянию на 7:00 14 августа нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
- Напомним, 12 августа, в результате обстрелов боевиков один военный получил огнестрельное ранение. Воина госпитализировали. Медики оценивают его состояние как средней тяжести.
- 11 августа в Донецкой области российские наемники убили 86-летнего гражданского. Прифронтовое село Новоселовка-2, где он жил, боевики утром накрыли артиллерией. Мужчина погиб прямо на собственном огороде.