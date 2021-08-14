На Донбассе боевики ранили двух украинских военных

На Донбассе боевики ранили двух украинских военных

Один боец имеет ранения средней тяжести, состояние второго — удовлетворительное.

За прошедшие сутки, 13 августа, в результате обстрелов российских наемников получили ранения двое украинских военных. На Донбассе зафиксированы два нарушения режима прекращения огня.

Об этом говорится в утренней сводке Объединенных сил.

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Неподалеку Невельского оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. А в направлении Південного боевики применяли артиллерию калибра 122 мм и минометы 120-го и 82-го калибров.

В результате вражеских обстрелов двое военных получили осколочные ранения. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья одного раненого — средней тяжести, второго — удовлетворительное.

На обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь.

О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

По состоянию на 7:00 14 августа нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, 12 августа, в результате обстрелов боевиков один военный получил огнестрельное ранение . Воина госпитализировали. Медики оценивают его состояние как средней тяжести.

. Воина госпитализировали. Медики оценивают его состояние как средней тяжести. 11 августа в Донецкой области российские наемники убили 86-летнего гражданского. Прифронтовое село Новоселовка-2, где он жил, боевики утром накрыли артиллерией. Мужчина погиб прямо на собственном огороде.

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