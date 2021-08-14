В Украине подорожает земля под застройку: эксперт назвал причины

К концу года спрос на землю под застройку в пригороде Киева может на 20% «обойти» предложение.

Земля под застройку в пределах 20 километров от Киева подорожала на 15-18%, по итогам года рост цен может составить 20%.

Об этом свидетельствуют данные Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины.

По данным специалистов, более 60% спроса сосредоточено на наделах площадью 10-15 соток с рекреационными возможностями (расположенными вблизи озера, рекой или лесом) и подведенными инженерными коммуникациями.

По словам президента АСНУ Юрия Питы, рынок земли под застройку пока достаточно активен: официальные данные Министерства юстиции Украины свидетельствуют, что количество сделок с земельными участками во II квартале 2021 по сравнению с I кварталом выросла более чем на 20%.

Специалисты говорят, что спрос на землю и в дальнейшем будет расти в пределах 3-5% ежемесячно.

«Вероятно до конца года количество покупателей будет на 15% больше реального количества выставленных на продажу участков», — прогнозирует Юрий Пита.

По итогам 7 месяцев 2021, более 70% всех заключенных соглашений в этом сегменте рынка недвижимости осуществляется в инвестиционных целях.

Так, рынок земельных участков и загородной недвижимости (частные дома, коттеджи, таунхаусы) интересует около 30% инвесторов. Более 45% инвесторов готовы вкладывать средства на первичном рынке жилья, и около 25% — во вторичный рынок (в основном малогабаритные квартиры площадью 35-50 м2 старой застройки).

«Из-за экономической неопределенности, возможен новый локдаун, до конца года количество инвестиционных сделок может вырасти еще на 5-10%. Граждане будут пытаться обезопасить себя от экономической непрогнозированности, вкладывая средства именно в недвижимость, ведь нет других равнозначных рынков для инвестиций, которые бы гарантировали не только сохранение состояния, но и возможную прибыль», — объясняет Юрий Пита.

По его прогнозам, до конца года фактически будет сформирована максимальная цена на землю под застройку и в течение первой половины 2022 ценовые колебания будут незначительными.

Также читайте Аренда жилья: что будет с ценами осенью и как на них могут повлиять новые коммунальные тарифы и локдаун

«Рынок жилой недвижимости во всех сегментах, кроме аренды, уже в этом году достигнет пиковых, но экономически мотивированных цен. Поэтому следует ожидать, что в первом полугодии 2022 году на рынке недвижимости будет царить ценовая стабильность. Также стоит ожидать незначительное падение активности покупателей и достижения баланса между спросом и предложением», — резюмирует специалист.

В то же время в других городах Украины в сегменте земельных участков под застройку в течение первых 7 месяцев 202-го в основном сохраняется ценовая стабильность.

Вместе с тем, в Днепре в январе-июле спрос на землю под частную застройку на 30% меньше предложения, а в Хмельницком — наоборот, отмечается рост спроса за последние два года на 60%.

Напомним, в Украине увеличивается стоимость аренды жилья — по прогнозам специалистов, в годовом измерении рост может достигнуть 20%.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку