Обстрелы боевиков не прекращаются: на Донбассе ранен военнослужащий

Обстрелы боевиков не прекращаются: на Донбассе ранен военнослужащий

Боец находится в больнице.

За прошедшие сутки, 12 августа, зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщили в утреннем возведении ООС 13 августа.

Также читайте Новое обострение на Донбассе: в ТКГ назвали три причины активизации боевиков

Вблизи Песков враг вел огонь из станковых противотанковых гранатометов. Неподалеку Новомихайловки оккупанты трижды стреляли из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В направлении Пивденного российские оккупанты вели огонь из минометов 82-го калибра, противотанковых ракетных комплексов и станковых противотанковых гранатометов. В результате обстрелов один военный получил огнестрельное ранение. Воина госпитализировали. Медики оценивают его состояние как средней тяжести.

"На обстрелы российско-оккупационных войск Украинской защитники открывали огонь. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК", — говорится в сводке.

По состоянию на утро 13 августа нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Как сообщалось, в Донецкой российские наемники убили 86-летнего гражданского. Прифронтовой село Новоселовка-2, где он жил, боевики утром накрыли артиллерией. Мужчина погиб прямо на собственном огороде.

Новости с фронта: артиллерийским огнем сразу по 2 селам ударили российские наемники

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку