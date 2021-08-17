Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 17 августа

За последние сутки количество заболевших увеличилось почти на тысячу.
В Украине по состоянию на утро 17 августа зафиксирован 890 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 27 человек, еще 433 выздоровели. Было проведено 47 429 тестов.
Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ Украины.
Коронавирус в областях
|
регион
|
подтвержденные
|
зарегистрировано умерших
|
выздоровели
|
всего
|
в сутки
|
всего
|
в сутки
|
всего
|
в сутки
|
г. Киев
|
221402
|
127
|
5263
|
2
|
214177
|
88
|
Винницкая
|
71980
|
7
|
1712
|
0
|
69814
|
17
|
Волынская
|
62403
|
6
|
1205
|
0
|
61081
|
0
|
Днепропетровская
|
137381
|
49
|
4570
|
3
|
131806
|
24
|
Донецкая
|
92505
|
16
|
2427
|
1
|
89171
|
5
|
Житомирская
|
89201
|
12
|
1816
|
0
|
86974
|
3
|
Закарпатская
|
62412
|
22
|
1611
|
0
|
60571
|
7
|
Запорожская
|
105968
|
74
|
2465
|
0
|
102754
|
0
|
Ивано-Франковская
|
87260
|
24
|
2109
|
0
|
84755
|
2
|
Киевская
|
128750
|
48
|
2782
|
0
|
125116
|
18
|
Кировоградская
|
20817
|
1
|
865
|
0
|
19800
|
11
|
Луганская
|
27697
|
68
|
988
|
3
|
26143
|
40
|
Львовская
|
138826
|
49
|
3704
|
0
|
134243
|
20
|
Николаевская
|
70702
|
16
|
1874
|
0
|
68543
|
11
|
Одесская
|
143088
|
111
|
3040
|
2
|
138570
|
72
|
Полтавская
|
78627
|
10
|
1876
|
0
|
76359
|
10
|
Ровенская
|
79962
|
21
|
1209
|
0
|
78488
|
7
|
Сумская
|
78909
|
28
|
1349
|
1
|
77084
|
13
|
Тернопольская
|
70727
|
6
|
1207
|
1
|
69032
|
8
|
Харьковская
|
150532
|
86
|
3631
|
4
|
145509
|
29
|
Херсонская
|
37154
|
12
|
1196
|
0
|
35095
|
9
|
Хмельницкая
|
89730
|
43
|
1907
|
7
|
87329
|
26
|
Черкасская
|
82520
|
13
|
1329
|
2
|
80638
|
1
|
Черновицкая
|
80600
|
41
|
1806
|
1
|
78334
|
12
|
Черниговская
|
58066
|
0
|
1355
|
0
|
56122
|
0
Ситуация за все время пандемии
- Заболело — 2267219 человек.
- Выздоровели — 2197508.
- Летальных случаев — 53296