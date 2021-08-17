Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 17 августа

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 17 августа

За последние сутки количество заболевших увеличилось почти на тысячу.

В Украине по состоянию на утро 17 августа зафиксирован 890 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 27 человек, еще 433 выздоровели. Было проведено 47 429 тестов.

Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ Украины.

Коронавирус в областях

регион подтвержденные зарегистрировано умерших выздоровели всего в сутки всего в сутки всего в сутки г. Киев 221402 127 5263 2 214177 88 Винницкая 71980 7 1712 0 69814 17 Волынская 62403 6 1205 0 61081 0 Днепропетровская 137381 49 4570 3 131806 24 Донецкая 92505 16 2427 1 89171 5 Житомирская 89201 12 1816 0 86974 3 Закарпатская 62412 22 1611 0 60571 7 Запорожская 105968 74 2465 0 102754 0 Ивано-Франковская 87260 24 2109 0 84755 2 Киевская 128750 48 2782 0 125116 18 Кировоградская 20817 1 865 0 19800 11 Луганская 27697 68 988 3 26143 40 Львовская 138826 49 3704 0 134243 20 Николаевская 70702 16 1874 0 68543 11 Одесская 143088 111 3040 2 138570 72 Полтавская 78627 10 1876 0 76359 10 Ровенская 79962 21 1209 0 78488 7 Сумская 78909 28 1349 1 77084 13 Тернопольская 70727 6 1207 1 69032 8 Харьковская 150532 86 3631 4 145509 29 Херсонская 37154 12 1196 0 35095 9 Хмельницкая 89730 43 1907 7 87329 26 Черкасская 82520 13 1329 2 80638 1 Черновицкая 80600 41 1806 1 78334 12 Черниговская 58066 0 1355 0 56122 0

Ситуация за все время пандемии

Заболело — 2267219 человек.

Выздоровели — 2197508.

Летальных случаев — 53296

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