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Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 17 августа

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 17 августа

Associated Press

За последние сутки количество заболевших увеличилось почти на тысячу.

В Украине по состоянию на утро 17 августа зафиксирован 890 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 27 человек, еще 433 выздоровели. Было проведено 47 429 тестов.

Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ Украины.

Коронавирус в областях

регион

подтвержденные

зарегистрировано умерших

выздоровели

всего

в сутки

всего

в сутки

всего

в сутки

г. Киев

221402

127

5263

2

214177

88

Винницкая

71980

7

1712

0

69814

17

Волынская

62403

6

1205

0

61081

0

Днепропетровская

137381

49

4570

3

131806

24

Донецкая

92505

16

2427

1

89171

5

Житомирская

89201

12

1816

0

86974

3

Закарпатская

62412

22

1611

0

60571

7

Запорожская

105968

74

2465

0

102754

0

Ивано-Франковская

87260

24

2109

0

84755

2

Киевская

128750

48

2782

0

125116

18

Кировоградская

20817

1

865

0

19800

11

Луганская

27697

68

988

3

26143

40

Львовская

138826

49

3704

0

134243

20

Николаевская

70702

16

1874

0

68543

11

Одесская

143088

111

3040

2

138570

72

Полтавская

78627

10

1876

0

76359

10

Ровенская

79962

21

1209

0

78488

7

Сумская

78909

28

1349

1

77084

13

Тернопольская

70727

6

1207

1

69032

8

Харьковская

150532

86

3631

4

145509

29

Херсонская

37154

12

1196

0

35095

9

Хмельницкая

89730

43

1907

7

87329

26

Черкасская

82520

13

1329

2

80638

1

Черновицкая

80600

41

1806

1

78334

12

Черниговская

58066

0

1355

0

56122

0

Ситуация за все время пандемии

  • Заболело — 2267219 человек.
  • Выздоровели — 2197508.
  • Летальных случаев — 53296
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