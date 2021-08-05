Moderna заявила о необходимости третьей прививки

Согласно новым исследованиям, третья доза вакцины вызвала "сильный" ответ антител против штамма "Дельта".

Американская компания Moderna заявила, что тем, кто прошел полный курс вакцинации, необходимо будет через полгода сделать третью прививку от коронавируса. Поскольку это сможет обеспечить иммунитет от новых штаммов.

Об этом сообщает CNBC.

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Согласно новым исследованиям, третья доза вакцины вызвала "сильный" ответ антител против штамма "Дельта".

В рамках второй фазы испытаний компания Moderna тестирует 50-микрограммовую дозу трех вакцин-бустеров на ранее вакцинированных людях.

По словам компании, третья прививка дала перспективный иммунный ответ против трех штаммов, включая "Дельта". При этом уровень антител приблизился к уровню, который наблюдается у ранее невакцинированных людей, которые получили две 100-микрограммовые дозы.

Напомним:

Moderna заявила, что ее вакцина от COVID-19 эффективна примерно на 93% через шесть месяцев после второй дозы.

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