Pfizer и Moderna повысили цены на вакцины: сколько стоит одна доза

Pfizer и Moderna повысили цены на вакцины: сколько стоит одна доза

Стоимость вакцин выросла на 25% и 10%.

Фармацевтические компании Pfizer и Moderna, которые являются производителями одних из самых эффективных в мире вакцин против COVID-19, повысили стоимость на свою продукцию для Евросоюза.

Об этом сообщает издание Financial Times, которое цитирует "Радио Свобода".

В частности, вакцина от Pfizer на европейском рынке подорожала на 25% — с 15,5 евро до 19,50 евро (около 625 грн) за одну дозу. Вакцина от Moderna подорожала примерно на 10% — с 22,60 евро до 25,50 евро (около 815 грн) за одну дозу. По крайней мере, такие новые цены уже зафиксированы в контрактах на поставку вакцин в страны Евросоюза.

Одна из причин подорожания вакцин от Pfizer и Moderna — третья фаза испытаний показала их более высокую эффективность по сравнению с вакцинами компаний AstraZeneca и Johnson&Johnson.

Европейская комиссия и правительства стран ЕС уже согласились купить вакцины по более высоким ценам, чтобы обеспечить подтвержденные поставки с европейских заводов-производителей.

В компании Moderna в очередной раз заявили, что меньшие объемы вакцин будут поставлять по более высоким ценам. А вот представитель Pfizer уклонился от комментариев относительно стоимости вакцины для ЕС.

Напомним, в Эстонии создали спрей для носа от всех штаммов COVID-19. По словам ученых, спрей защищает от штамма индийского происхождения, "британского", "южноафриканского" и "бразильского" штаммов, а также от "Дельты".

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