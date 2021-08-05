Колос - Шахтер Караганда: онлайн-трансляция матча Лиги конференций

Текстовый репортаж первого поединка 3-го отборочного раунда.

В четверг, 5 августа, ковалевский "Колос" проведет первый матч 3-го раунда квалификации Лиги конференций против "Шахтера" из Караганды.

Поединок состоится в Коваливке на стадионе "Колос". Стартовый свисток прозвучит в 21:00.

ТСН Проспорт проведет онлайн-трансляцию матча.

Ответный матч команды проведут 10 августа в Нур-Султане.

В случае своего успеха ковалевцы в следующем раунде квалификации будут противостоять победителю пары "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) - "Спартак" (Трнава, Словакия).

Отметим, что "Колос" остался единственным представителем Украины в Лиге конференций. Ранее из турнира вылетела полтавская "Ворскла", сенсационно проиграв финскому "КуПСу".

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