США разрешили третью дозу вакцин от коронавируса Pfizer и Moderna

США разрешили третью дозу вакцин от коронавируса Pfizer и Moderna

Pfizer ранее заявила, что эффективность вакцины, разработанной с помощью BioNTech, со временем падает.

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США одобрило применение бустерной дозы вакцин от коронавируса для людей с ослабленным иммунитетом. Речь идет о препаратах Pfizer и Moderna.

Об этом сообщает Reuters.

В четверг регулирующий орган США внес поправки в разрешения на экстренное использование вакцин. Таким образом позволили дополнительную дозу вакцины для определенных категорий людей.

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"Особенно для реципиентов трансплантации твердых органов или тех, у кого диагностирован иммунодефицит", — говорится в сообщении.

Pfizer ранее заявила, что эффективность вакцины, разработанной с помощью BioNTech, со временем падает, ссылаясь на исследование, которое показало эффективность 84% с пика 96% через четыре месяца после второй дозы.

Moderna также заявила о возможной необходимости в бустерных дозах, особенно с учетом того, что вариант Delta вызвал повторное инфицирование полностью вакцинированных людей.

Напомним:

Американская компания Moderna заявила , что тем, кто прошел полный курс вакцинации, необходимо будет через полгода сделать третью прививку от коронавируса. Поскольку это сможет обеспечить иммунитет от новых штаммов.

, что тем, кто прошел полный курс вакцинации, необходимо будет через полгода сделать третью прививку от коронавируса. Поскольку это сможет обеспечить иммунитет от новых штаммов. Между тем Pfizer настаивает на необходимости третьей дозы своей COVID-вакцины. По данным производителя, эффективность препарата снижается с 96,2% до 84% через четыре-шесть месяцев после получения второй дозы.

с 96,2% до 84% через четыре-шесть месяцев после получения второй дозы. В свою очередь председатель Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус призвал установить мораторий бустерных доз вакцин против коронавируса до конца сентября текущего года. Это должно решить вопрос нехватки препаратов в странах с низким уровнем вакцинации.

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