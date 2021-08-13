США разрешили третью дозу вакцин от коронавируса Pfizer и Moderna

Pfizer ранее заявила, что эффективность вакцины, разработанной с помощью BioNTech, со временем падает.
Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США одобрило применение бустерной дозы вакцин от коронавируса для людей с ослабленным иммунитетом. Речь идет о препаратах Pfizer и Moderna.
Об этом сообщает Reuters.
В четверг регулирующий орган США внес поправки в разрешения на экстренное использование вакцин. Таким образом позволили дополнительную дозу вакцины для определенных категорий людей.
"Особенно для реципиентов трансплантации твердых органов или тех, у кого диагностирован иммунодефицит", — говорится в сообщении.
Pfizer ранее заявила, что эффективность вакцины, разработанной с помощью BioNTech, со временем падает, ссылаясь на исследование, которое показало эффективность 84% с пика 96% через четыре месяца после второй дозы.
Moderna также заявила о возможной необходимости в бустерных дозах, особенно с учетом того, что вариант Delta вызвал повторное инфицирование полностью вакцинированных людей.
Напомним:
- Американская компания Moderna заявила, что тем, кто прошел полный курс вакцинации, необходимо будет через полгода сделать третью прививку от коронавируса. Поскольку это сможет обеспечить иммунитет от новых штаммов.
- Между тем Pfizer настаивает на необходимости третьей дозы своей COVID-вакцины. По данным производителя, эффективность препарата снижается с 96,2% до 84% через четыре-шесть месяцев после получения второй дозы.
- В свою очередь председатель Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус призвал установить мораторий бустерных доз вакцин против коронавируса до конца сентября текущего года. Это должно решить вопрос нехватки препаратов в странах с низким уровнем вакцинации.