ВОЗ призывает временно отказаться от бустерных прививок против COVID-19

По данным ВОЗ, соотношение вакцин к населению в бедных странах составляет 1,5 препарата на 100 человек.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус призвал установить мораторий бустерных доз вакцин против коронавируса до конца сентября текущего года. Это должно решить вопрос нехватки препаратов в странах с низким уровнем вакцинации.

Об этом сообщает пресс-служба ВОЗ.

"ВОЗ призывает к мораторию на бустерные прививки, по крайней мере до конца сентября", — заявил Гебреисус во время брифинга.

По данным ВОЗ, соотношение вакцин к населению в бедных странах составляет 1,5 препарат на 100 человек. Также организации напомнила о том, что до конца сентября каждая страна мира должна привить не менее 10% своего населения.

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COVID-вакцины Pfizer. В то же время Центры по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC) и Всемирная организация здравоохранения до сих пор не рекомендуют ревакцинацию от COVID-19 из-за нехватки данных. Между тем Pfizer настаивает на необходимости третьей дозы своей COVID-вакцины. По данным производителя, эффективность препарата снижается с 96,2% до 84% через четыре-шесть месяцев после получения второй дозы.

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