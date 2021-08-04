"Золото" Беленюка на Олимпиаде: реакция звезд

Подкопаева, Кароль, Вакарчук и другие знаменитости поздравили спортсмена с победой.

Украинцы изрядно радуются и гордятся победой нашего борца Жана Беленюка, который завоевал "золото" Олимпийских игр-2020.

Спортсмен получил первую золотую медаль Украины на Олимпиаде в Токио. Сторонники и коллеги активно реагируют на событие на страницах в своих соцсетях. Не остались в стороне и звезды. Редакция сайта ТСН.ua подготовила подборку поздравлений Жана от представителей украинского шоу-биза.

Соломия Витвицкая

В Instagram-stories телезвезда запостила фото чемпиона с флагом Украины и написала: "Первое золото. Поздравляю с победой!".

instagram.com/solomiyavitvitska

Лилия Подковаева

"Olympic champion — Жан Беленюк! Абсолютная гордость — золотой чемпион! Золотые медали делаются не из золота. Они делаются из пота, решимости и очень редкой смеси, которая называется "сила воли"! Поздравляю, друг! P.S. Не зря обнимались", — написала гимнастка и олимпийская чемпионка.

instagram.com/podkopayeva_official

Тина Кароль

"Гордость, да! Лучший", — написала в сторис исполнительница.

instagram.com/tina_karol

Святослав Вакарчук

"Олимпийский день Украины! Золото, серебро, бронза (и не одна!). Поздравляю наших олимпийцев и всех нас с победами наших спортсменов в Токио: Жан Беленюк, золото (греко-римская борьба в весовой категории до 87 кг); Парвиз Насибов, серебро (греко-римская борьба в весовой категории до 67 кг); Ирина Коляденко бронза (вольная борьба); Марта Федина и Анастасия Савчук — бронза (первая!!! в истории страны олимпийская медаль в артистическом плавании). А также всех спортсменов, которые уже завоевали для Украины на данный момент всего 11 медалей", — поделился фронтмен группы "Океан Эльзы".

Екатерина Осадчая

"Поздравляем с золотом! Путь длиною в жизнь и такой желанный результат! 271 школа, как и вся страна, гордится", — написала ведущая "Світського життя".

instagram.com/kosadcha

"Женский Квартал"

Присоединился к поздравлениям и коллектив "Женского Квартала". На странице в Instagram он запостил забавный фрагмент с участием Жана.

"От всего коллектива "Женского Квартала" поздравляем нашего чемпиона Жана Беленюка с завоеванием золотой медали на Олимпиаде в Токио! Ты наш герой!" — говорится в посте под видео.

Леся Никитюк

Ведущая также опубликовала в сторис фото Жана и добавила подпись: "Золотой ты наш".

instagram.com/lesia_nikituk

Напомним, Беленюк зажигательным танцем с флагом Украины отпраздновал олимпийское "золото". Жан принес нашей стране первую медаль на Играх в Токио.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку