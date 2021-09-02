Скільки людей буде на планеті до кінця століття: прогноз ООН

Чисельність населення світу до 2100 року складе 11,2 мільярда.
Вже до 2030 року чисельність населення світу збільшиться майже на мільярд людей, а до 2100 року на Землі буде жити 11 млрд людей.
Про це заявили в Організації Об'єднаних Націй.
Так, найбільш швидкими темпами зростає число жителів в Нігерії.
"До 2050 року ця країна перейде з нинішнього сьомого місця за чисельністю населення в світі на третє", — відзначили в ООН.
Згідно з прогнозами Організації, чисельність населення світу до 2030 року складе 8,5 мільярда, в 2050 — 9,7 мільярда і в 2100 — 11,2 мільярда.
До 2030 року чисельність населення світу збільшиться на мільярд чоловік. Hаиболее швидкими темпами зростає число жителів в Нігерії. До 2050 року ця країна перейде з нинішнього сьомого місця за чисельністю населення в світі на третє і виявиться за цим показником попереду США pic.twitter.com/asWvmZLp9E— ООН (@UnitedNationsRU) September 2, 2 021
За даними Countrymeters, зараз в світі проживає 7,9 мільярда людей.
Раніше в ООН назвали причину щорічної смерті 7 мільйонів чоловік.