Скільки людей буде на планеті до кінця століття: прогноз ООН

Скільки людей буде на планеті до кінця століття: прогноз ООН

Чисельність населення світу до 2100 року складе 11,2 мільярда.

Вже до 2030 року чисельність населення світу збільшиться майже на мільярд людей, а до 2100 року на Землі буде жити 11 млрд людей.

Про це заявили в Організації Об'єднаних Націй.

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Так, найбільш швидкими темпами зростає число жителів в Нігерії.

"До 2050 року ця країна перейде з нинішнього сьомого місця за чисельністю населення в світі на третє", — відзначили в ООН.

Згідно з прогнозами Організації, чисельність населення світу до 2030 року складе 8,5 мільярда, в 2050 — 9,7 мільярда і в 2100 — 11,2 мільярда.

До 2030 року чисельність населення світу збільшиться на мільярд чоловік. Hаиболее швидкими темпами зростає число жителів в Нігерії. До 2050 року ця країна перейде з нинішнього сьомого місця за чисельністю населення в світі на третє і виявиться за цим показником попереду США pic.twitter.com/asWvmZLp9E — ООН (@UnitedNationsRU) September 2, 2 021

За даними Countrymeters, зараз в світі проживає 7,9 мільярда людей.

Раніше в ООН назвали причину щорічної смерті 7 мільйонів чоловік.

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