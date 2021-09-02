Сколько людей будет на планете к концу столетия: прогноз ООН

Сколько людей будет на планете к концу столетия: прогноз ООН

Численность населения мира к 2100 году составит 11,2 миллиарда.

Уже к 2030 году численность населения мира увеличится почти на миллиард людей, а к 2100 году на Земле будет жить 11 млрд людей.

Об этом заявили в Организации Объединенных Наций.

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Так, наиболее быстрыми темпами растет число жителей в Нигерии.

"К 2050 году эта страна перейдет с нынешнего седьмого места по численности населения в мире на третье", — отметили в ООН.

Согласно прогнозам Организации, численность населения мира к 2030 году составит 8,5 миллиарда, в 2050 — 9,7 миллиарда и в 2100 — 11,2 миллиарда.

К 2030 году численность населения мира увеличится на миллиард человек. Hаиболее быстрыми темпами растет число жителей в Нигерии. К 2050 году эта страна перейдет с нынешнего седьмого места по численности населения в мире на третье и окажется по этому показателю впереди США pic.twitter.com/asWvmZLp9E — ООН (@UnitedNationsRU) September 2, 2021

По данным Countrymeters, сейчас в мире проживает 7,9 миллиарда людей.

Ранее в ООН назвали причину ежегодной смерти 7 миллионов человек.

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