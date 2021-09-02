Оголошено розклад турніру BLAST Premier: Fall Groups 2021 із CS:GO

У своєму першому матчі на BLAST Premier: Fall Groups 2021 із CS:GO команда NAVI зустрінеться з OG.

Організатори турніру BLAST Premier: Fall Groups 2021 із CS:GO розподілили учасників за групами і опублікували розклад матчів. Колектив українського клубу Natus Vincere опинився в одній групі з OG, FaZe Clan і Complexity Gaming.

Перший матч за участю складу NAVI стартує 24 вересня о 17:30 за Києвом. Його суперником виступить OG. FaZe Clan і Complexity Gaming зустрінуться о 20:30. Переможець групи визначиться 26 вересня.

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Також до однієї групи увійшли команди Astralis, Evil Geniuses, Team Vitality та Team Liquid. У ній матчі відбудуться 16–18 вересня. У групі, до якої потрапили G2 Esports, MIBR, Ninjas in Pyjamas і BIG, протистояння триватимуть від 20 до 22 вересня.

Турнір BLAST Premier: Fall Groups 2021 відбудеться 16–26 вересня. Його призовий фонд становитиме $150 тис. Шість найкращих колективів отримають місця на BLAST Premier: Fall Finals 2021, а ті, які посядуть 7–12 місця, – слоти на BLAST Premier: Fall Showdown 2021.

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