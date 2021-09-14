Померла матір Бориса Джонсона: подробиці

Матір британського прем'єра страждала від хвороби Паркінсона.

Матір прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона Шарлотта Джонсон Уол померла у віці 79 років.

Про це інформує Sky News.

За даними ЗМІ, вона мирно померла в госпіталі в Лондоні. Але при цьому причина смерті не називається.

Зауважимо, що матір британського прем'єра страждала від хвороби Паркінсона. Вона була художницею, але через хворобу їй стало складно продовжувати займатися улюбленою справою.

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ЗМІ нагадали, що Борис Джонсон одного разу назвав свою матір вищим авторитетом в сім'ї і вважав, що вона прищепила йому ідею цінності кожного людського життя.

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