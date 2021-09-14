Умерла мать Бориса Джонсона: подробности

Мать британского премьера страдала от болезни Паркинсона.
Мать премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Шарлотта Джонсон Уол умерла в возрасте 79 лет.
Об этом информирует Sky News.
По данным СМИ, она мирно скончалась в госпитале в Лондоне. Но при этом причина смерти не называется.
Заметим, что мать британского премьера страдала от болезни Паркинсона. Она была художницей, но из-за болезни ей стало сложно продолжать заниматься любимым делом.
СМИ напомнили, что Борис Джонсон однажды назвал свою мать высшим авторитетом в семье и считал, что она привила ему идею ценности каждой человеческой жизни.
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