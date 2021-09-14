Гороскоп на 14 сентября для всех знаков зодиака по картам Таро

Гороскоп на 14 сентября для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро позволяют узнать больше.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 14 сентября 2021 рассказывает, что Близнецам надо смело двигаться вперед, а Дев ожидает успех.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 14 сентября 2021 для всех знаков зодиака — в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Четверка мечей"

Нужно отдохнуть. В любви возьмите паузу, чтобы разобраться в себе. На работе нужно взять отгул.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Императрица"

Наступает время плодородия. В отношениях ожидайте плоды любви. На работе будет плодотворное завершение проекту.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Рыцарь мечей"

Двигайтесь смело вперед. В любви не пораньте слова партнера или партнершу. На работе действуйте активно.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Шестерка пентаклей"

Достойно работайте и получите результат. В отношениях рассчитывайте на приятные подарки. На работе надо работать больше.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Восьмерка пентаклей"

Время обтачивать собственный талант. В любви работайте вместе над результатом. В движении по карьерной лестнице стоит не делать остановок.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Король пентаклей"

Ожидайте успех. Действуйте активно на работе. На работе ожидайте достойный результат.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Башня"

Помните о том, что все может измениться в одно мгновение. В отношениях и на работе ожидайте изменений.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Туз пентаклей"

Вы достигли успеха. В отношениях ожидайте чего-то грандиозного. На работе нужно изрядно потрудиться.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Сила"

Проявите силу. В любви продемонстрируйте характер. Ожидайте новых рабочих вызовов.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Король жезлов"

Действуйте активно. В отношениях добавьте драйва. Ищите новых приключений на работе.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Десятка жезлов"

Будет трудно. В отношениях вам могут сделать больно. На работе следует сконцентрировать силы на чем-то одном.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Пятерка пентаклей"

Следует не заниматься расточительством. В отношениях стоит немного ограничить свои эмоции. А на работе придется затянуть пояса.

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