В Харькове мужчину укусил шершень и у него остановилось сердце

Остановка сердца вызвал анафилактический шок после укуса.
Под Харьковом 65-летний мужчина пережил клиническую смерть от укуса шершня.
Об этом сообщили в областном Центре экстренной медицины и медицины катастроф.
По информации медиков, экстренный вызов поступил на номер "103" утром, что мужчину укусил шершень. В результате у него случился анафилактический шок, который привел к клинической смерти.
"Скорая" прибыла на вызов через несколько минут. Медики начали проводить реанимацию и восстановили сердечно-легочную деятельность пациента. Мужчину доставили в больницу.
Напомним, Лиза Ормундт из города Декейтер, штат Джорджия, обнаружила у себя в доме под потолком гигантскую колонию пчел, которая насчитывала более 100 тысяч насекомых. На помощь ей пришли профессионалы, которые сделали в потолке отверстие и собрали пчел в специальный контейнер, чтобы выпустить на волю подальше от жилых домов.