Более 300 раз: агрессивные пчелы до смерти искусали американца

Более 300 раз: агрессивные пчелы до смерти искусали американца

Мужчину доставили в больницу, но медики не смогли его спасти.

Житель американского штата Техас погиб после того, как получил более 300 пчелиных укусов.

Об этом сообщает Fox 29.

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В полицию обратилась женщина и сообщила, что рой пчел покусал 73-летнего мужчину. После этого он потерял сознание.

Женщина пыталась самостоятельно спасти пострадавшего, но агрессивные пчелы напали и на нее, поэтому она обратилась за помощью.

Спасатели в защитных костюмах прибыли на место происшествия и доставили американца в больницу, но он умер.

Напомним, Лиза Ормундт из города Декейтер, штат Джорджия, обнаружила у себя в доме под потолком гигантскую колонию пчел, которая насчитывала более 100 тысяч насекомых. На помощь ей пришли профессионалы, которые сделали в потолке отверстие и собрали пчел в специальный контейнер, чтобы выпустить на волю подальше от жилых домов.

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