У Путина выдвинули условия для диалога с Зеленским

У Путина выдвинули условия для диалога с Зеленским

Песков утверждает, что Путин готов к встрече с Зеленским.

Кремль подтвердил готовность президента РФ Владимира Путина встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Но глава Кремля согласен обсуждать с Зеленским не все темы, а только те, которые считает нужными.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишут росСМИ.

"Путин готов к диалогу с Зеленским, но за исключением тех тем, которые бесполезно обсуждать на уровне двусторонних отношений", — сообщил он.

Однако, по его словам, сейчас в РФ встреча Путина и Зеленского не готовится. Песков добавил, что встречу сначала нужно подготовить на уровне администраций, которые определят круг вопросов.

Как сообщалось, в своем видеообращении вечером 20 апреля президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину провести переговоры, которые могут произойти и на Донбассе. Впоследствии Владимир Зеленский предложил как место встречи с президентом РФ Владимиром Путиным — Ватикан. По мнению Зеленского, встреча обязательно состоится, ведь без нее достичь мира на Донбассе невозможно.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам РФ Владимир Джабаров, комментируя предложение президента Украины Владимира Зеленского встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным на Донбассе, заявил, что такая инициатива не имеет никакого смысла.

Однако в Кремле, хотя и поддерживают инициативу президента Украины Владимира Зеленского о проведении встречи с российским коллегой, но заявляют, что на встрече российская сторона не намерена обсуждать Донбасс, диалог должен касаться вопросов "исключительно двусторонних отношений".

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