Министра АПК Лещенко призывают бойкотировать мероприятия агрохолдинга "Кернел"

Вдова политика просит министра и других известных лиц не посещать мероприятие "Кернел" 15 июля 2021 в селе Окрашенные на Киевщине.

Людмила Давыденко, которая была женой найденного в прошлом году убитым нардепа Валерия Давыденко, обратилась к министру агрополитики Романа Лещенко.

В обращении, которое она опубликовала в своем Facebook, вдова политика просит министра и других известных лиц не посещать мероприятие "Кернел" 15 июля 2021 в селе Окрашенные на Киевщине.

По мнению Людмилы Давиденко, агрохолдинг "Кернел", который принадлежит Андрею Веревскому, всякое нарушает законы, поэтому участие министра в мероприятии может восприниматься как поддержка таких действий со стороны государства.

"Я призываю Вас отказаться от участия в мероприятии, которое, для решения своих пиар-задач, организует один из самых участников украинского аграрного рынка!", — отмечает Давыденко.

"Приняв участие в" аграрном ринге ", Вы, тем самым, дадите повод компании, грубо нарушает закон, реализует курс на монополизацию аграрного рынка страны, пренебрегает правами фермеров, утверждать, что ее действия находят поддержку со стороны государства!

Выступая на Всеукраинском форуме "Украина 30. Земля", Вы заявили, что СНБО готовит санкции против компаний и лиц, несправедливо получают право на пользование землей. Уверена, "Кернел" и ее владелец Андрей Веревский должны быть рассмотрены в качестве кандидатов на включение в санкционные списки!

Я призываю других потенциальных участников "ринге" — Тимофея Милованова, Игоря Мазепу, Андрея Онистрата, Николая Горбачева, Екатерину Конащук, Ивана Слободяника, Михаила Соколова — также отказать "Кернел". Неправомерные захватнические действия должны получить справедливую оценку от профессионалов и общественности!

Украине нужны качественный и прозрачный рынок земли, цивилизованные отношения в аграрном секторе, равные права всех сельскохозяйственных производителей, а не диктат агробаронов!»- говорится в тексте обращения.

Людмила Давыденко борется за возвращение контроля над СП "Агродом" на 100% принадлежало Валентине Давыденко. В 2019 году между СП "Агродом" и "Кернел Групп" было заключено соглашение о обеспечен займ. Однако, в 2020 году, вскоре после трагической гибели Валерия Давыденко, контроль над 76% "АГРОДОМ" перешел к структурам и лиц, связанных с "Кернел Групп". Никакой компенсации за потерянные корпоративные права иметь Валерия Давиденко, которой принадлежали указанные акции, не получила, — комментируют ситуацию юристы семьи Давиденко.

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