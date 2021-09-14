Астролог назвал самые одинокие знаки Зодиака

Одиночество – не самое приятное состояние, в котором может пребывать человек – неудивительно, что все мы стараемся его избегать.

Тем не менее одни из нас – несмотря на все старания – чаще оказываются без пары, чем другие. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые склонны к одиночеству.

Овен (21.03 – 20.04)

Овны – знак порывистый и страстный, которому претит независимость и стабильность, с которым мы, как правило, связываем брак. Их семейная жизнь должна быть бесконечной цепью ярких фейерверков, иначе они потеряют к ней всякий интерес. Ну а поскольку пару, разделяющую их страсть к экстриму, представителям знака удается найти далеко не всегда, им приходится расставаться и коротать время в одиночестве – до следующей, судьбоносной встречи с человеком, который, скорее всего, опять не оправдает ожиданий, и Овнам станет с ними скучно.

Дева (22.08 – 23.09)

Девы кого-угодно сведут с ума своей страстью к дисциплине и порядку, поэтому мало кто выдерживает пребывание с ними под одной крышей. В самом деле очень трудно находиться рядом с человеком, который требует, чтобы все полотенца – неважно, кухонные или банные – были выровнены как будто бы под линеечку, чашки стояли ручками в одну сторону, а обувь в прихожей выстроилась, как солдаты на плацу. В их квартире довольно трудно расслабиться – даже смятое покрывало они воспринимают как личное оскорбление, поэтому любимому человеку легче сбежать, чем настроиться на их волну.

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеи – представители одного из самых ярких и неординарных знаков Зодиака, они привлекают к себе всеобщее внимание и трудно найти человека, которого они не могли бы очаровать – причем зачастую – с первого взгляда. Однако есть предел, дальше которого они не подпускают к себе других людей: они очень боятся эмоциональной близости с другими людьми, поскольку в глубине души боятся, что их могут обидеть или воспользоваться их доверием в корыстных целях. Ну а какой семейный – или просто любовный – союз без духовной близости? Никакого. Поэтому среди представителей этого знака гораздо больше одиночек, чем среди других.

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