Астрологиня назвала найсамотніші знаки зодіаку

Самотність — не найприємніший стан, у якому може перебувати людина — не дивно, що всі ми намагаємося його уникати.

Проте, дехто з нас — незважаючи на всі старання — частіше виявляється без пари, ніж інші. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які схильні до самотності.

Овен (21.03 – 20.04)

Овни — знак поривчастий і пристрасний, якому до вподоби незалежність і стабільність, з якими ми, як правило, пов'язуємо шлюб. Їхнє сімейне життя повинно бути нескінченним ланцюгом яскравих феєрверків, інакше вони втратять до нього будь-який інтерес. Ну, а оскільки пару, що розділяє їхню пристрасть до екстриму, представникам знака вдається знайти далеко не завжди, їм доводиться розлучатися і коротати час на самоті — до наступної, доленосної зустрічі з людиною, яка, швидше за все, знову не виправдає очікувань, і Овнам стане з ними нудно.

Діва (22.08 – 23.09)

Діви кого-завгодно зведуть з розуму своєю пристрастю до дисципліни і ладу, тому мало хто витримує перебування з ними під одним дахом. Справді дуже важко перебувати поруч із людиною, яка вимагає, щоб всі рушники — неважливо, кухонні або лазневі — були вирівняні нібито під лінієчку, чашки стояли ручками в один бік, а взуття в передпокої вишикувалося, як солдати на плацу. У їхній квартирі досить важко розслабитися — навіть зім'яте покривало вони сприймають, як особисту образу, тому коханій людині легше втекти, ніж налаштуватися на їхню хвилю.

Водолій (21.01 – 18.02)

Водолії — представники одного з найяскравіших і неординарних знаків зодіаку, вони привертають до себе загальну увагу і важко знайти людину, яку вони не могли б зачарувати — до того ж, найчастіше — з першого погляду. Однак є межа, далі якої вони не підпускають до себе інших людей: вони дуже бояться емоційної близькості з іншими, оскільки в глибині душі мають страх, що їх можуть образити або скористатися їхньою довірою з корисливою метою. Ну, а який сімейний — або просто любовний — союз без духовної близькості? Ніякого. Тому серед представників цього знака набагато більше одинаків, ніж серед інших.

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