Курс долара і євро на 14 вересня

Курс долара і євро на 14 вересня

Вартість долара становить 26,69 грн, а євро – 31,44 грн.

У вівторок, 14 вересня, долар здорожчає, а євро - подешевшає. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України.

Офіційні курси валют Нацбанку на 14 вересня:

Долар США – 26,69 грн (плюс 2 коп.).

Євро – 31,44 грн (мінус 14 коп.).

Курси валют у банках та обмінниках 13 вересня:

Долар США – 26,65/26,85 грн.

Євро – 31,35/31,70 грн.

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