Категорія
Гроші
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіВипуски ТСНАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіЗдоров’яСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Курс долара і євро на 14 вересня

Курс долара і євро на 14 вересня

Associated Press

Вартість долара становить 26,69 грн, а євро – 31,44 грн.

У вівторок, 14 вересня, долар здорожчає, а євро - подешевшає. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України. 

Офіційні курси валют Нацбанку на 14 вересня:

  • Долар США – 26,69 грн (плюс 2 коп.).
  • Євро – 31,44 грн (мінус 14 коп.).

Курси валют у банках та обмінниках 13 вересня:

  • Долар США – 26,65/26,85 грн.
  • Євро – 31,35/31,70 грн.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Наступна публікація