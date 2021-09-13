Курс долара і євро на 14 вересня

Вартість долара становить 26,69 грн, а євро – 31,44 грн.
У вівторок, 14 вересня, долар здорожчає, а євро - подешевшає. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України.
Офіційні курси валют Нацбанку на 14 вересня:
- Долар США – 26,69 грн (плюс 2 коп.).
- Євро – 31,44 грн (мінус 14 коп.).
Курси валют у банках та обмінниках 13 вересня:
- Долар США – 26,65/26,85 грн.
- Євро – 31,35/31,70 грн.
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