В Тернополе 20-летний парень пытался совершить самоубийство и перерезал себе вены

В Тернополе 20-летний парень пытался совершить самоубийство и перерезал себе вены

После попытки суицида парня забрали в психоневрологический диспансер.

В понедельник, 6 сентября, 20-летний парень в Тернополе пытался совершить самоубийство и перерезал себе вены. Инцидент произошел вечером на Привокзальной площади.

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Об этом сообщил генеральный директор Центра экстренной медицинской помощи Тернопольщины Михаил Джус на странице медучреждения в Facebook.

На место происшествия в 22:50 выехала бригада скорой помощи. Врачей вызвали правоохранители. Парень порезал себе вены предплечья, хотел покончить с жизнью.

Попытка суицида оказалась неудачной и после оказанной медицинской помощи парня доставили в психоневрологический диспансер.

Напомним, в Бердянске женщина пыталась совершить суицид на глазах у 6-летнего сына. Она порезала себе вены и открыла газ.

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