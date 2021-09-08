В Тернополе 20-летний парень пытался совершить самоубийство и перерезал себе вены

После попытки суицида парня забрали в психоневрологический диспансер.
В понедельник, 6 сентября, 20-летний парень в Тернополе пытался совершить самоубийство и перерезал себе вены. Инцидент произошел вечером на Привокзальной площади.
Об этом сообщил генеральный директор Центра экстренной медицинской помощи Тернопольщины Михаил Джус на странице медучреждения в Facebook.
На место происшествия в 22:50 выехала бригада скорой помощи. Врачей вызвали правоохранители. Парень порезал себе вены предплечья, хотел покончить с жизнью.
Попытка суицида оказалась неудачной и после оказанной медицинской помощи парня доставили в психоневрологический диспансер.
Напомним, в Бердянске женщина пыталась совершить суицид на глазах у 6-летнего сына. Она порезала себе вены и открыла газ.