Правительство повысило премии лучшим учителям года

С запланированным ростом минимальной заработной платы эти суммы будут увеличиваться.

Премии лучшим учителям года будут увеличены вдвое. Правительство приняло решение о повышении денежного вознаграждения победителям ежегодного конкурса "Учитель года".

Об этом во время заседания Кабмина 8 сентября заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Таким образом, теперь за первое место будет присуждена премия в размере 60 тысяч гривен, за второе место — 54 тысячи гривен, за третье — 48 тысяч гривен.

По словам главы Кабмина, с запланированным ростом минимальной заработной платы эти суммы будут увеличиваться.

Напомним, на прошлой неделе правительство приняло решение о повышении стипендий студентам. Так, в учреждениях профтехобразования стипендии будут увеличены в 2,5 раза, а студенты вузов получат повышение минимум в 1,5 раза.

Новости Украины: стали известны фамилии учителей-финалистов премии "Global Teacher Prize Ukraine"

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку