Дорофеева, "БеZ Обмежень" и Dagamba: как и когда в Днепре будут праздновать День города

Дорофеева, "БеZ Обмежень" и Dagamba: как и когда в Днепре будут праздновать День города

Основная часть празднования состоится в субботу, 11 сентября.

Днепр готовится встречать 245 день рождения. В честь праздника в разных уголках города устроят ярмарки и концерты, а вечером для горожан выступит популярная украинская поп-певица.

Программу празднования анонсировали в пресс-службе Днепровского горсовета.

Так, празднование будет проходить 11 и 12 сентября во всех районах города. В то же время больше активностей будет сосредоточено в центральной части и на площади Шевченко. И именно в субботу.

С самого утра на Чевонокаменском озере, в парке Приднепровский, а также в парках Зеленый гай, Шевченко и Глобы для местных будут проводить праздничные концерты, dj-шоу, фестивали и ярмарки.

В 15:00 на главной сцене, установленной на Фестивальном причале, начнется выступление популярных украинских артистов. Откроет концерт DJ Tapolsky, после него зрителей ждет концерт певицы Нади Дорофеевой, групп Dagamba и "БеZ Обмежень".

"Завершит в этот день концертную программу на Фестивальном причале известный диджей из Франции Joachim Garraud, который уже в третий раз посетит Днепр, и на этот раз он подготовил феерическое шоу специально ко Дню города. Праздник на набережной закончится грандиозным шоу огня, света и лазеров", — рассказали в пресс-службе Днепровского горсовета.

Напомним, что в Днепре во время линейки первоклассник живо станцевал под украинскую народную песню и стал героем социальных сетей.

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