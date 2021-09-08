Уряд підвищив премії найкращим учителям року

Із запланованим зростанням мінімальної заробітної плати ці суми будуть збільшуватися.

Премії найкращим учителям року буде збільшено удвічі. Уряд ухвалив рішення про підвищення грошової винагороди переможцям щорічного конкурс "Учитель року".

Про це під час засідання Кабміну 8 вересня заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Таким чином, тепер за перше місце буде присуджено премію в розмірі 60 тисяч гривень, за друге місце — 54 тисячі гривень, за третє — 48 тисяч гривень.

За словами очільника Кабміну, із запланованим зростанням мінімальної заробітної плати ці суми будуть збільшуватися.

Нагадаємо, минулого тижня уряд ухвалив рішення про підвищення стипендій студентам. Так, у закладах профтехосвіти стипендії будуть збільшені в 2,5 раза, а студенти вишів отримують підвищення щонайменше у 1,5 раза.

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