В Одеській області 14-річний хлопець наклав на себе руки

Підлітка у зашморгу виявив його молодший брат.
У місті Білгород-Дністровському Одеської області був виявлений повішеним 14-річний хлопчик.
Як повідомили у поліції, повішеного підлітка за місцем проживання виявив його молодший брат.
Попередньо встановлено, що сім'я загиблого характеризується позитивно. За словами родичів, намірів покінчити життя самогубством хлопчик не висловлював.
Нагадаємо, у Херсонській області, поблизу села Киселівка, 20-річний боєць Національної гвардії України наклав на себе руки - кинувся під пасажирський поїзд Одеса-Харків.