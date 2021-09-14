В Одеській області 14-річний хлопець наклав на себе руки

В Одеській області 14-річний хлопець наклав на себе руки

Підлітка у зашморгу виявив його молодший брат.

У місті Білгород-Дністровському Одеської області був виявлений повішеним 14-річний хлопчик.

Як повідомили у поліції, повішеного підлітка за місцем проживання виявив його молодший брат.

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Попередньо встановлено, що сім'я загиблого характеризується позитивно. За словами родичів, намірів покінчити життя самогубством хлопчик не висловлював.

Нагадаємо, у Херсонській області, поблизу села Киселівка, 20-річний боєць Національної гвардії України наклав на себе руки - кинувся під пасажирський поїзд Одеса-Харків.

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