Загинув миттєво: в Одесі потяг збив чоловіка

Постраждалий переходив колію у недозволеному місці.

Потяг приміського сполучення наніс смертельні травми 41-річному чоловіку на станції "Одеса – Застава II". Від отриманих травм потерпілий загинув миттєво.

У поліції Одеської області повідомили, що інцидент стався через те, що постраждалий переходив колію у недозволеному місці.

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Машиніст локомотиву подавав чоловіку звукові сигнали та здійснив екстрене гальмування, але через коротку відстань зупинити потяг не зміг.

Поліція кваліфікувала інцидент по ч.1 ст.115 ККУ (умисне вбивство) із позначкою "нещасний випадок".

Раніше стало відомо, що у місті Білгород-Дністровському був виявлений повішеним 14-річний хлопчик. Попередньо встановлено, що сім'я загиблого характеризується позитивно. За словами родичів, намірів покінчити життя самогубством хлопчик не висловлював.

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