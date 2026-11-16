Шукали легких грошей, а отримали 15 років ув’язнення: диверсанти РФ намагалися підірвати вантажний поїзд

Залізнична колія / © Національна поліція Хмельницької області

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Дунаєвецький районний суд засудив двох мешканців Хмельницької області до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна за диверсію на залізниці. На замовлення російських спецслужб чоловіки заклали вибухівку на колії, намагаючись зірвати рух вантажного поїзда.

Про це повідомили у поліції Хмельницької області.

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Диверсія на залізниці: як чоловіки підірвали колію на Хмельниччині

Диверсія сталася 18 грудня 2024 року на перегоні між станціями Ярмолинці та Дунаївці в Хмельницькій області. Двоє чоловіків встановили на залізничній колії саморобний вибуховий пристрій із дистанційним керуванням, після чого чекали на потяг у припаркованому неподалік автомобілі.

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Коли вранці до місця закладання вибухівки наблизився вантажний потяг, один із чоловіків дистанційно активував її, а інший знімав подію на телефон, щоб передати відео російському куратору.

«Вибуховий пристрій спрацював не відразу, а машиніст вчасно зупинив потяг. Унаслідок вибуху пошкоджено рейку та дві залізобетонні шпали», — повідомили у Хмельницькій обласній прокуратурі.

На відновлення пошкодженої колії Укрзалізниця витратила майже 91 тисячу гривень.

© Національна поліція Хмельницької області

Як російські спецслужби завербували диверсантів і що знайшли під час обшуків

Двоє чоловіків віком 29 та 30 років, родом із Хмельницької області, вчинили диверсію на замовлення російських спецслужб. За даними слідства, їх завербували через Telegram-канали, де вони шукали можливості легкого заробітку.

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«Один із фігурантів мав військовий досвід і раніше дезертирував. Саме він виготовив саморобний вибуховий пристрій із дистанційним керуванням», — повідомили правоохоронці.

Компоненти для вибухівки чоловік отримав поштою, а зібрав її в гаражі в селі Томашівка Хмельницького району.

Щоб стежити за рухом потягів, диверсанти встановили поблизу залізничної колії відеокамеру. Вона дозволяла контролювати ситуацію на відстані. Інший учасник стежив за обстановкою, знімав підготовку до диверсії та її наслідки на телефон, щоб звітувати перед російським куратором.

Після підриву чоловіки намагалися приховати сліди злочину та пересісти в інший автомобіль. Однак СБУ спільно з поліцією встановили їхнє місцеперебування та затримали протягом доби.

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Під час обшуків правоохоронці вилучили мобільні телефони, компоненти вибухівки, зброю та боєприпаси. Зокрема, у гаражі одного з фігурантів знайшли автомат Калашникова, понад 600 патронів різних калібрів, гранату Ф-1, тротилові шашки та інші вибухові речовини.

Який вирок отримали чоловіки за диверсію на залізниці

Дунаєвецький районний суд визнав обох чоловіків винними за п’ятьма статтями Кримінального кодексу України:

державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану;

диверсія, вчинена в умовах воєнного стану;

незаконне поводження зі зброєю;

незаконне виготовлення, переробка чи ремонт вогнепальної зброї;

дезертирство.

Кожному із засуджених призначили 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, це не перший випадок, коли російські спецслужби залучають українців до підготовки диверсій і терактів. Зокрема, в Одесі СБУ викрила агентку ФСБ, яка готувала вбивство командира підрозділу Сил спеціальних операцій ЗСУ. Жінка встановила GPS-трекер на автомобіль військового, щоб росіяни могли відстежувати його пересування та передати кілерові координати. Її затримали після встановлення пристрою.

Ще один випадок зафіксували на Івано-Франківщині. Там затримали колишнього інженера з російським громадянством, який виготовив саморобний вибуховий пристрій і встановив його біля вхідних дверей власного помешкання. Вибухівка мала спрацювати, коли до будинку зайдуть правоохоронці. Пристрій виявили та знешкодили вибухотехніки.

Крім того, у Львові викрили чоловіка, який за гроші від анонімного куратора разом із двома неповнолітніми спільниками підпалював релейні шафи «Укрзалізниці». Слідство встановило три епізоди підпалів. Суд призначив чоловікові два роки позбавлення волі.

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