Під Харковом потяг збив підлітка, який їхав на велосипеді

Під Харковом потяг збив підлітка, який їхав на велосипеді

15-річний хлопець загинув на місці.

У Харківській області потяг збив на смерть підлітка, який їхав на велосипеді.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Харківській області.

Трагедія сталася 9 вересня о 18:39 у селищі Подвірки. Під час руху в напрямку Люботина потяг сполученням "Основа - Люботин" збив неповнолітнього, який їхав на велосипеді. Від отриманих травм 15-річний юнак загинув на місці.

"За фактом події відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України", - розповіли у поліції.

Нагадаємо, що у Кривому Розі на залізничній станції "Інгулець" під колеса потяга потрапила 39-річна жінка. Вона під час руху намагалася застрибнути у поїзд.

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