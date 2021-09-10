Под Харьковом поезд сбил подростка, который ехал на велосипеде

Под Харьковом поезд сбил подростка, который ехал на велосипеде

15-летний парень погиб на месте.

В Харьковской области поезд сбил насмерть подростка, который ехал на велосипеде.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Харьковской области.

Трагедия произошла 9 сентября в 18:39 в поселке Подворки. Во время движения в направлении Люботин поезд сообщением "Основа — Люботин" сбил несовершеннолетнего, который ехал на велосипеде. От полученных травм 15-летний юноша погиб на месте.

"По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины", — рассказали в полиции.

Напомним, что в Кривом Роге на железнодорожной станции "Ингулец" под колеса поезда попала 39-летняя женщина. Она во время движения пыталась запрыгнуть в поезд.

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