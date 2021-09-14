Истощены, без воды и в экскрементах: в каких условиях содержат животных на ферме во Львове

Истощены, без воды и в экскрементах: в каких условиях содержат животных на ферме во Львове

Общественные активисты обращаются к правительству, чтобы на проблему обратили внимание.

В Львове на ферме национального университета ветеринарной медицины и биотехнологий им. Гжицького животных содержат в ужасных условиях.

Об этом сообщили в общественной организации "Зеленая Сила".

Так, телята в стойлах находятся в собственных экскрементах. Кроме того, имеют изможденный вид. По словам общественной организации, такой "уход" за животными непосредственно нарушает украинское законодательство.

"Телята находятся в собственных экскрементах, на привязи и без постоянного доступа к воде. Все это нарушает закон "Об утверждении Требований к благополучию сельскохозяйственных животных во время их содержания". Просим Министра Министерство экономики Украины взять под личный контроль данный вопрос. Потому что если не выполняется приказ на фермах от высших учебных ветеринарных учреждений, то что можно ожидать от других", — рассказали в "Зеленой Силе".

Напомним, что в Ровенском районе нетрезвый водитель влетел в коров, которые шли дорогой. В результате два животных погибли, еще четыре получили травмы.

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