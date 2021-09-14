Сколько украинцев хотели бы приобрести электрокар: опрос

68,4% опрошенных хотели бы стать владельцем электрического автомобиля.

Издание AIN.UA провело опрос между 310 читателями и определило, сколько из них хотели бы приобрести электрокар.

Согласно исследованию, 68,4% опрошенных хотели бы стать владельцем электромобиля. Об этом сообщается на их сайте.

В то же время 24,8% отказались от этой идеи, а у 6,8% респондентов электрокар уже есть.

Те, кто планирует покупку электрической машины, чаще всего размышляют над Tesla, потому что считают их наиболее технологичными и безопасными. Наиболее востребованы среди них — Tesla Model 3 и Tesla Model S.

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Также люди, которые хотят купить электрокар, рассматривают Nissan Leaf, Audi e-tron, BMW i3, Hyundai IONIQ, Chevrolet Volt, Porsche Taycan и Nissan Ariya. Респонденты в первую очередь обращают внимание на запас хода автомобиля и оценивают репутации его производителя.

Среди владельцев электромобилей, больше всего владеют Nissan Leaf и моделями Tesla.

Опрашиваемые, которые не хотят электрокар, аргументируют это необходимостью постоянно его заряжать, малоразвитой инфраструктурой и большим количеством медленных зарядок.

45,5% респондентов отметили, что задуматься о покупке электрического автомобиля их может экономия на топливе. 28,4% в первую очередь подумают о пользе для окружающей среды. Также отказаться от ДВС готовы в случае нахождения авто с хорошим соотношением цены и удобства.

Ранее сообщалось, что в Украине вырос спрос на электромобили.

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