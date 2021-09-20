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В Одеській області потяг на смерть переїхав хлопця

В Одеській області потяг на смерть переїхав хлопця

pixabay.com

Уникнути зіткнення не вдалося.

Сьогодні близько другої години ночі на залізничному перегоні між станціями "Перельоти" та "Балта" стався смертельний інцидент.

Про це повідомили у поліції Одеської області.

Зі слів машиніста товарного потягу, він побачив хлопця на коліях і застосував екстрене гальмування, але уникнути зіткнення не вдалося. 

Від отриманих травм 18-річний житель Балти загинув на місці.

Наразі вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою "нещасний випадок". 

Встановлюються всі обставини трагедії.

Нагадаємо, потяг приміського сполучення наніс смертельні травми 41-річному чоловіку на станції "Одеса – Застава II". Від отриманих травм потерпілий загинув миттєво. 

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