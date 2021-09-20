В Одеській області потяг на смерть переїхав хлопця

В Одеській області потяг на смерть переїхав хлопця

Уникнути зіткнення не вдалося.

Сьогодні близько другої години ночі на залізничному перегоні між станціями "Перельоти" та "Балта" стався смертельний інцидент.

Про це повідомили у поліції Одеської області.

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Зі слів машиніста товарного потягу, він побачив хлопця на коліях і застосував екстрене гальмування, але уникнути зіткнення не вдалося.

Від отриманих травм 18-річний житель Балти загинув на місці.

Наразі вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою "нещасний випадок".

Встановлюються всі обставини трагедії.

Нагадаємо, потяг приміського сполучення наніс смертельні травми 41-річному чоловіку на станції "Одеса – Застава II". Від отриманих травм потерпілий загинув миттєво.

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