В Одеській області потяг на смерть переїхав хлопця

Уникнути зіткнення не вдалося.
Сьогодні близько другої години ночі на залізничному перегоні між станціями "Перельоти" та "Балта" стався смертельний інцидент.
Про це повідомили у поліції Одеської області.
Зі слів машиніста товарного потягу, він побачив хлопця на коліях і застосував екстрене гальмування, але уникнути зіткнення не вдалося.
Від отриманих травм 18-річний житель Балти загинув на місці.
Наразі вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою "нещасний випадок".
Встановлюються всі обставини трагедії.
Нагадаємо, потяг приміського сполучення наніс смертельні травми 41-річному чоловіку на станції "Одеса – Застава II". Від отриманих травм потерпілий загинув миттєво.