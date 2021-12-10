В Украину прибыли 30 "джавелинов" и 180 ракет — Арестович

В Украину прибыли 30 "джавелинов" и 180 ракет — Арестович

Часть вооружения уже была передана на позиции украинских военных.

Соединенные Штаты Америки передали Украине 30 пусковых установок противотанковых ракетных комплексов Javelin и 180 ракет. Вооружение поступило в рамках пакета военной помощи.

Об этом рассказал советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович интервью "Радио Свобода".

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"Вчера прибыли 30 комплексов "Джавелин" и 180 ракет. Это очередная партия помощи", — сказал Арестович.

Советник Ермака сообщил, что часть вооружения уже была передана на позиции украинских военных.

"Они ("джавелины" и ракеты – ред.) будут находиться на опасных направлениях, где именно – решит командование ВСУ", — отметил Алексей Арестович.

По его словам, к новому году Украина получит еще одну партию вооружения. Речь идет о вооружениях из серии противовоздушной обороны, противоракетной обороны и радиотехнической разведки.

Ранее Алексей Арестович рассказал, почему РФ блокирует обмен пленными.

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