Украина закупила у Литвы вооружение против российских беспилотников

Закупки прошли через "натовский" вариант Amazon.

Украина купила у Литвы вооружение, которое поможет бороться с российскими беспилотниками на фронте.

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников в прямом эфире ток-шоу "Право на владу" на 1+1.

Глава Минобороны отметил, что сейчас серьезно изучает систему закупок и тесно общается с профильным парламентским комитетом по этой теме.

"Как пример, хочу сказать, что у НАТО есть NSPA — это система закупок. Если условно сказать, такой "натовский" вариант Amazon. Мы заплатили деньги, прошли все проверки для того, чтобы приобрести определенные нужные нам вещи через NSPA у НАТО", – сказал Резников.

По его словам, в течение этого месяца Украина получит первые десять антидроновых ружей производства Литвы, которые помогут украинским бойцам бороться с российскими БПЛА.

Ранее Ермак заявил о формате, в котором США готовы присоединиться к урегулированию конфликта между Украиной и РФ.

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