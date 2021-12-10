"Вест Хэм" с Ярмоленко провел провальный решающий матч группы Лиги Европы

"Молотобойцы" потерпели поражение от загребского "Динамо".

В четверг, 9 декабря, в рамках заключительного матча группового этапа Лиги Европы "Вест Хэм" принимал "Динамо" Загреб и потерпел минимальное поражение — 0:1.

Единственный гол в матче, ставший победным для гостей, забил Мислав Оршич на 4-й минуте. До конца поединка хозяева поля так и не смогли ответить сопернику.

Украинский вингер "молотобойцев" Андрей Ярмоленко вышел в старте и провел на поле 87 минут, но не отличился результативными действиями.

Несмотря на поражение, "Вест Хэм", остался на первом месте турнирной таблицы группы H с 13 очками, обеспечив себе место в 1/8 финала Лиги Европы.

Хорваты стали вторыми. Без еврокубковой весны остались "Рапид" и "Генк".

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