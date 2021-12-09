Украина развернула корабль "Донбасс" на базу: Резников обвинил РФ в провокации

Украина развернула корабль "Донбасс" на базу: Резников обвинил РФ в провокации

Глава Минобороны Алексей Резников подчеркнул, что Азовское море является акваторией общего пользования, поэтому украинские корабли имеют полное право там находиться.

Украина отреагировала на провокационные заявления российской ФСБ об украинском корабле "Донбасс".

В штабе ООС заявили, что судно выполняет задачи в своих территориальных водах и не заходило в "чувствительные зоны".

"В настоящее время "Донбасс" возвращается на базу", — говорится в сообщении.

В то же время глава Минобороны Алексей Резников в комментарии "РБК-Украина" назвал инцидент "провокацией россиян". Министр подчеркнул, что "Донбасс" является поисково-спасательным судном и не имеет оружия на борту.

"Очередные информационные вбросы со стороны России. Очень странно, что российские спецслужбы увидели угрозу со стороны поисково-спасательного судна без оружия, в то время когда корабли ФСБ постоянно находятся на расстоянии 2 километров от Мариуполя и Бердянска. Российские корабли вооружены пушками 30 мм", – отметил Резников.

Глава Минобороны подчеркнул, что Азовское море является акваторией совместного пользования, поэтому украинские корабли имеют полное право там находиться. По его словам, заявления ФСБ об "угрозе" являются очередной манипуляцией России.

Напомним, что в ФСБ РФ заявили, что корабль "Донбасс" Военно-морских сил Украины двигается в сторону Керченского пролива и "несет угрозу".