Україна закупила у Литви озброєння проти російських безпілотників

Україна закупила у Литви озброєння проти російських безпілотників

Закупівлі відбулися через "натівський" варіант Amazon.

Україна закупила у Литви озброєння, яке допоможе боротися з російськими безпілотниками на фронті.

Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков у прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на 1+1.

Очільник Міноборони зазначив, що зараз серйозно вивчає систему закупівель і тісно спілкується з профільним парламентським комітетом по цій темі.

"Як приклад, хочу сказати, що в НАТО є NSPA — це система закупівель. Якщо умовно сказати, такий "натівський" варіант Amazon. Ми заплатили гроші, пройшли всі перевірки для того, щоб придбати певні потрібні нам речі через NSPA у НАТО", — сказав Резніков.

За його словами, протягом цього місяця Україна отримає перші десять антидронових рушниць виробництва Литви, які допоможуть українським бійцям боротися з російськими БПЛА.

Раніше Єрмак заявив про формат, в якому США готові долучитися до врегулювання конфлікту між Україною і РФ.

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