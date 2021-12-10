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До України прибули 30 "джавелінів" та 180 ракет – Арестович

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До України прибули 30 "джавелінів" та 180 ракет – Арестович

U.S. Department of defense

Частину озброєння вже передали на позиції українських військових.

Сполучені Штати Америки передали Україні 30 пускових установок протитанкових ракетних комплексів Javelin та 180 ракет до них. Озброєння надійшло у межах пакету військової допомоги.

Про це розповів радник керівника Офісу президента Олексій Арестович інтерв’ю "Радіо Свобода".

"Вчора прибули 30 комплексів "Джавелін" та 180 ракет. Це чергова партія допомоги", — сказав Арестович.

Радник Єрмака повідомив, що частину озброєння вже передали на позиції українських військових.

"Вони ("джавеліни" і ракети – ред.) будуть перебувати на небезпечних напрямках, де саме — вирішить командування ЗСУ", — зазначив Олексій Арестович.

За його словами, до нового року Україна отримає ще одну партію зброї. Йдеться про озброєння із серії протиповітряної оборони, протиракетної оборони та радіо-технічної розвідки.

Раніше  Олексій Арестович розповів, чому РФ блокує обмін полоненими.

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