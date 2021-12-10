До України прибули 30 "джавелінів" та 180 ракет – Арестович

До України прибули 30 "джавелінів" та 180 ракет – Арестович

Частину озброєння вже передали на позиції українських військових.

Сполучені Штати Америки передали Україні 30 пускових установок протитанкових ракетних комплексів Javelin та 180 ракет до них. Озброєння надійшло у межах пакету військової допомоги.

Про це розповів радник керівника Офісу президента Олексій Арестович інтерв’ю "Радіо Свобода".

Також читайте Україна закупила у Литви озброєння проти російських безпілотників

"Вчора прибули 30 комплексів "Джавелін" та 180 ракет. Це чергова партія допомоги", — сказав Арестович.

Радник Єрмака повідомив, що частину озброєння вже передали на позиції українських військових.

"Вони ("джавеліни" і ракети – ред.) будуть перебувати на небезпечних напрямках, де саме — вирішить командування ЗСУ", — зазначив Олексій Арестович.

За його словами, до нового року Україна отримає ще одну партію зброї. Йдеться про озброєння із серії протиповітряної оборони, протиракетної оборони та радіо-технічної розвідки.

Раніше Олексій Арестович розповів, чому РФ блокує обмін полоненими.

Читайте також: