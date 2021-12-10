Ексклюзивне інтерв'ю Володимира Зеленського: дивіться онлайн на ТСН.ua

Ефір розпочнеться одразу після вечірнього випуску ТСН.

У п’ятницю, 10 грудня, одразу після випуску ТСН на телеканалі "1+1" о 20:15 дивіться ексклюзивне інтерв’ю президента України Володимира Зеленського. Онлайн-трансляція буде на сайтів ТСН.ua.

Глава держави розкриє подробиці своєї розмови з президентом США Джо Байденом, яка відбулася 9 грудня.

Нагадаємо, напередодні президент США Джо Байден провів телефонну розмову з Володимиром Зеленським, яка тривала близько півтори години. Ключовим було питання безпеки в оборонно-військовій та енергетичній сферах.

Одразу після розмови у прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1" керівництво Офісу президента розповіло перші подробиці розмови Байдена із Зеленським. ТСН.ua зібрав головне про розмову двох президентів.

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