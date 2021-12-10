Харківську митницю очолив Шахрай: що про нього відомо

На новій посаді Шахрай обіцяє організувати роботу для наповнення бюджету та боротися з контрабандою.
Державна митна служба призначила виконувачем обов'язків начальника Харківської митниці Олега Шахрая.
Про це інформує пресслужба Харківської митниці.
У відомстві запевнили, що Шахрай — "професіонал, з великим досвідом роботи в митних органах". У нього є дві вищі освіти за спеціальностями "Експертиза в митній справі" та "Правознавство". До призначення у Харків він працював на Київській митниці. На новій посаді Шахрай обіцяє організувати роботу для наповнення бюджету та боротися з контрабандою.
“Харківська митниця відкрита для діалогу з представниками бізнесу та громадськими організаціями. Вважаю, що така форма співпраці сприяє вирішенню багатьох робочих питань”, - наголосив він.
До цього начальником Харківської митниці був Юрій Герасимов.
Нагадаємо, що митники створили спецпідрозділ для вилову "євроблях".
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