Оголена Лобода на снігу випустила новорічний трек

Артистка представила сингл "ЗанесLO".

Співачка Світлана Лобода випустила новорічний трек.

Святкова композиція отримала назву "ЗанесLO". На обкладинці синглу артистка постала повністю оголеною на снігу.

Це вже четверта прем'єра виконавиці за останні п'ять місяців. Як повідомила зірка, трек вона вирішила записати, коли працювала у студії над іншою піснею. Втім, коли вона почула "ЗанесLO", вирішила кардинально змінити свої плани.

"Адже чим ближче Новий рік, тим сильніше нас охоплює настрій свята та дива. Цей трек з перших акордів просто полонив мене, і я впіймала себе на думці, що якщо він постійно звучить у моїй голові, то я просто не можу не поділитися з вами!" – прокоментувала новинку знаменитість.

Менш ніж за добу пісню прослухали на YouTube понад 93 тисячі разів.

Крім того, LOBODA зняла кліп, втім, дата виходу поки що невідома. У фотоблогу артистка показала бекстейдж зі знімань, де вона постала у золотистому боді.

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