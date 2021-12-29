"Північний потік-2" повністю готовий до роботи - Nord Stream 2 AG

Заповнення першої нитки "Північного потоку-2" відбулося 4 жовтня, а другої - 17 грудня.

Компанія Nord Stream 2 AG повідомила, що 29 грудня завершили процедуру заповнення газом другої нитки російського газопроводу "Північний потік – 2", який буде надходити до Європи в обхід України.

Про це повідомляють на сайті регулятора.

"Відповідно до плану та проєктних вимог, нитка наповнена так званим технічним газом в обсязі приблизно 177 млн ​​м 3 , що забезпечує рівень тиску 103 бар у газопроводі", - йдеться у повідомленні.

У компанії запевняють, цього тиску достатньо, щоб надалі розпочати транспортування газу.

У Путіна заявили, що запуск "Північного потоку-2", є "вигідним для України, оскільки призведе до зниження ціни на газ у Європі, у тому числі й для українських споживачів".

Зазначимо, що поки газопровід не запущений, оскільки відбувається сертифікація Німеччиною та європейськими структурами. За прогнозами, сертифікація закінчиться не раніше за середину 2022 року.

Варто зазначити, заповнення першої нитки "Північного потоку-2" відбулося 4 жовтня, а другої - 17 грудня. Нагадаємо, спочатку сертифікацію оператора "Північного потоку-2" повинні були завершити до 8 січня 2022 року, але процес був заморожений у середині листопада.

Як повідомлялося раніше, очільниця німецького МЗС Анналена Бербок заявила, що не бачить підстав для введення "Північного потоку-2" в експлуатацію, оскільки він не відповідає нормам європейського енергетичного законодавства. Також політикиня наголосила, що в разі нападу Росії на Україну газопровід можуть відключити.

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