Виктор Павлик 35 лет назад и сейчас: как менялся имидж певца

Виктор Павлик 35 лет назад и сейчас: как менялся имидж певца

Артист начал творческий путь в 80-х.

Украинский певец Виктор Павлик начал свой творческий путь еще 37 лет назад.

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Сперва артист работал художественным руководителем ВИА "Эверест", впоследствии выступал в группе "Анна Мария", а затем стал активно работать над сольной карьерой. Павлик менял не только репертуар, но и имидж.

Редакция сайта ТСН.uа предлагает вспомнить творческий путь звезды украинского шоу-бизнеса и как менялись образы артиста.

В конце 80-х Виктор Павлик покорил сердца фанаток своим стильным образом. Артист имел длинные вьющиеся волосы, модные луки и носил объемные серьги в левом ухе.

1986 год / instagram.com/viktorpavlik

В период с 1992 по 1995 год Павлик был солистом группы "Анна Мария". Музыканты отыграли немало концертов и очень полюбились фанатам.

1994 год / instagram.com/viktorpavlik

instagram.com/viktorpavlik

Знаменитость любил светить обнаженным торсом. Виктор носил облегающие штаны и кожаные жилетки на голое тело. Настоящий фурор среди поклонников Павлик вызвал после возвращения из Турции в Украину с хитом "Шикидим".

Впоследствии артист отрезал длинные волосы и предстал перед поклонниками с короткой прической и бородкой.

instagram.com/viktorpavlik

После разнообразных экспериментов исполнитель уже остановился на короткой стрижке и сбрил усы и бородку. Артист больше не носит серьгу в ухе и отдает предпочтение легкой щетине.

instagram.com/viktorpavlik

2016 год / instagram.com/viktorpavlik

2019 год / instagram.com/viktorpavlik

2020 год / instagram.com/viktorpavlik

Напомним, недавно сайт ТСН.uа показал, как изменилась за 25 лет украинская певица Наталья Могилевская. Артистка начала сольную карьеру в 90-х с натуральным цветом волос и любила нежный макияж.

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