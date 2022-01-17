Дания выделила 22 миллиона евро для укрепления силовой безопасности Украины

Поддержка осуществляется как новый этап датской программы мира и стабилизации для Украины.

Правительство Дании приняло решение выделить дополнительные 22 млн евро на усиление сектора безопасности Украины.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на своей странице в Twitter.

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"Благодарен коллеге и другу Йеппе Кофоду за его своевременный визит на Донбасс, свидетельствующий о солидарности Дании с Украиной на фоне неприемлемых угроз со стороны России. Высоко ценю решение выделить дополнительные 22 млн евро на усиление сектора безопасности Украины. Это проявление настоящей дружбы", — написал Кулеба.

В свою очередь министр иностранных дел Йеппе Кофода, накануне посетивший зону ООС, призвал РФ к деэскалации ситуации. "Дания полностью поддерживает украинский суверенитет. Новый вклад Дании в деятельность по разминированию и программу стабилизации продолжается", — написал на своей странице в Twitter глава МИД Дании.

Поддержка осуществляется как новый этап датской программы мира и стабилизации для Украины на период 2022-2025 годов. В частности, 10,75 млн евро вносит МИД Дании, 11,3 млн – Минобороны Дании.

В Минобороны Дании отмечают, часть этих средств будет направлена на укрепление безопасности и единства в восточных регионах Украины. Кроме того, оказывается поддержка оборонной реформы Украины и наращивание потенциала украинской обороны.

"Поэтому сейчас мы усиливаем наш датский вклад в реформы сил безопасности Украины. И мы усиливаем вклад в систему военной подготовки Украины и содействуем подведению украинских военных к стандартам НАТО. Я не хочу возражать, что мы также внесем дальнейшие взносы", — говорится в официальном сообщении. ведомства.

Напомним, в США назвали новые сроки, когда Россия планирует совершить военное вторжение в Украину – это ориентировочно в середине января – середине февраля этого года. Перед этим в России задумали совершить масштабную провокацию, чтобы обвинить военных ВСУ и оправдать агрессию.

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