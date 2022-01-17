Данія виділила 22 мільйони євро для зміцнення силової безпеки України

Підтримка реалізується як новий етап датської програми миру та стабілізації для України.

Уряд Данії ухвалив рішення виділити додаткові 22 млн євро на посилення сектору безпеки України.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на своїй сторінці у Twitter.

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"Вдячний колезі та другу Йеппе Кофоду за його вчасний візит на Донбас, який свідчить про солідарність Данії з Україною на тлі неприйнятних погроз з боку Росії. Високо ціную рішення виділити додаткові 22 млн євро на посилення сектору безпеки України. Це вияв справжньої дружби", - написав Кулеба.

Своєю чергою міністр закордонних справ Йеппе Кофода, який напередодні відвідав зону ООС, закликав РФ до деескалації ситуації. "Данія повністю підтримує український суверенітет. Новий внесок Данії в діяльність з розмінування та програму стабілізації триває", - написав на своїй сторінці у Twitter очільник МЗС Данії.

Підтримка реалізується як новий етап датської програми миру та стабілізації для України на період 2022-2025 років. Зокрема, 10,75 млн євро вносить МЗС Данії, 11,3 млн - Міноборони Данії.

У Міноборони Данії зазначають, частину цих коштів спрямують на зміцнення безпеки та єдності у східних регіонах України. Окрім того, надається підтримка оборонної реформи України та нарощування потенціалу української оборони.

"Тому зараз ми посилюємо наш данський внесок у реформи сил безпеки України. І ми посилюємо внесок у систему військової підготовки України та сприяємо підведенню українських військових до стандартів НАТО. Я не хочу заперечувати, що ми також зробимо подальші внески", - йдеться в офіційному повідомленні відомства.

Нагадаємо, у США назвали нові терміни, коли Росія планує здійснити військове вторгнення до України - це орієнтовно у середині січня — середині лютого цього року. Перед цим у Росії задумали здійснити масштабну провокацію, щоб звинуватити військових ЗСУ і виправдати агресію.

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