В Польше мужчина с мачете напал на прохожих: есть пострадавшие

В Польше мужчина с мачете напал на прохожих: есть пострадавшие

В результате нападения три человека получили ранения.

В Польше мужчина нападал на людей из мачете. Трое пострадавших госпитализированы с травмами лица и рук.

Об этом сообщает RMF24.

Известно, что инцидент произошел в Торуне утром 17 января. Уточняется, что мужчина совершил нападение, гуляя по городу, на случайных прохожих.

Первой жертвой была женщина, которой порезал мужчину лицо, сообщила местному изданию Onet главная инспектор Польши Виолетта Домбровская. Затем он напал на другую женщину, ранив ей руку. Третий потерпевший – мужчина – также получил удар в лицо.

Впоследствии с использованием электрошокера был задержан 21-летний поляк. Но издания уточняют, что, вероятно, он может быть иностранцем. Согласно сообщениям, во время нападения подозреваемый мог находиться в состоянии алкогольного, наркотического или наркотического опьянения.

Злоумышленник был доставлен в изолятор временного содержания.

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