У Польщі чоловік з мачете напав на перехожих: є постраждалі

У Польщі чоловік з мачете напав на перехожих: є постраждалі

У результаті нападу троє осіб отримали поранення.

У Польщі чоловік нападав на людей з мачете. Трьох постраждалих госпіталізували з травмами обличчя та рук.

Про це повідомляє RMF24.

Відомо, що інцидент стався в місті Торунь вранці 17 січня. Уточнюється, що чоловік скоїв напад, гуляючи містом, на випадкових перехожих.

Першою жертвою була жінка, якій порізав чоловік обличчя, повідомила місцевому виданню Onet головна інспекторка Польщі Віолетта Домбровська. Далі він напав на іншу жінку, поранивши їй руку. Третій потерпілий – чоловік – також отримав удар в обличчя.

Згодом з використанням електрошокера було затримано 21-річного поляка. Але видання уточнюють, що, імовірно, він може бути іноземцем. Згідно з повідомленнями, під час нападу підозрюваний міг перебувати у стані алкогольного, наркотичного або наркотичного сп’яніння.

Зловмисника доставили до ізолятора тимчасового тримання.

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